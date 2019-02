Dal Vastese tre eletti in consiglio regionale: Marcovecchio, Bocchino e Smargiassi

Saranno tre i rappresentanti del Vastese nel prossimo consiglio regionale d'Abruzzo secondo i dati elaborati dal sito del Ministero dell'Interno.

La composizione del consiglio regionale - LEGGI

Due i consiglieri della Lega, che vedrà una nutrita pattuglia a palazzo dell'Emiciclo. In maggioranza ci sarà Manuele Marcovecchio, sindaco di Cupello, che nella lista della Lega si è piazzato secondo, con 4305 preferenze, alle spalle di Nicola Campitelli. Con lui andrà in Regione anche Sabrina Bocchino, in passato consigliere comunale di Vasto, che ha ottenuto 3777 voti nella lista della Lega. E chissà che, per uno dei due, non possa profilarsi una chiamata nell'esecutivo da parte del neo presidente Marco Marsilio.

"Sono felice, emozionata e orgogliosa", commenta in un comunicato stampa Sabrina Bocchino. "Ho portato avanti una campagna elettorale senza alcun potere forte alle spalle. Siamo partiti in pochi e a mano a mano che i giorni passavano l’affetto, la stima e il calore di tanta gente comune, come me, sono diventati il mio potere forte. Continuerò così. Continuerò a stare tra le persone, ad ascoltare, a farmi portavoce di tutti i cittadini nelle istituzioni regionali. Continuerò a non promettere la luna ma a fare ciò che è possibile fare per il bene e l’interesse di tutti gli abruzzesi. Sono consapevole delle responsabilità che mi attendono ma sono pronta a dare il miglior contributo possibile per il buon governo della Regione Abruzzo. Ringrazio tutti gli elettori per il sostegno di questi mesi, davvero grazie di cuore, dedico questa vittoria alla mia famiglia".

Torna in consiglio regionale Pietro Smargiassi, consigliere uscente del Movimento 5 Stelle, arrivato secondo in provincia di Chieti alle spalle di Sara Marcozzi (che era candidata come consigliere oltre che come presidente). Smargiassi ha ottenuto 3325 preferenze.

Non ci saranno, in Consiglio regionale, rappresentanti del Vastese appartenenti al centrosinistra.