Vincono Dinamo, Casalanguida, Carunchio e San Buono; male la Virtus Tufillo

Una giornata positiva per gran parte delle squadre del Vastese impegnate nel girone E di Seconda categoria.

La serie positiva inizia da Roccaspinalveti dove la Dinamo si è imposta per 4 a 0 sulla Virtus Castel Frentano ritrovando la vittoria dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale. I roccolani si sono imposti con le reti di Fiermonte, Giacomo Piccirilli (rigore), Cristopher D'Alessandro e Gianluigi Battista. Purtroppo per la Dinamo però lì sopra vincono tutte e i tre punti di oggi servono a restare saldi al quarto posto. Con il prossimo recupero i biancoverdi hanno l'opportunità di agganciare il Perano capolista.

Sono 4 le squadre in quattro punti: Perano, Di Santo Dionisio, Fossacesia e Dinamo.

Sale il Casalanguida che sta trovando continuità di risultati. Nell'anticipo di ieri ha espugnato Rocca San Giovanni grazie alla doppietta di Eric Akugri: 2 a 0 il finale.

La Sansalvese esce sconfitta dal campo di Carunchio. I padroni di casa ritrovano finalmente la vittoria grazie al proprio bomber Buba Baldeh al rientro dopo un lungo infortunio.

Il San Buono vince contro l'Odorisiana grazie alle reti di Giordano Sambrotta (doppietta) e Matteo Pomponio. I biancoverdi erano andati in vantaggio con il solito Giuseppe Di Giacomo.

Infine, la Virtus Tufillo perde in casa contro il Tornareccio e resta ultimo con 10 punti; rete dei padroni di casa di Orlando Caruso.

LA 5ª GIORNATA DI RITORNO

Virtus Rocca San Giovanni - Casalanguida 0-2 (ieri)

Atletico Roccascalegna - Fossacesia 90 0-1

Draghi San Luca - Perano 0-1

Odorisiana - San Buono 1-3

Carunchio - Sansalvese 1-0

Di Santo Dionisio - Sporting Altino 2-0

Virtus Tufillo - Tornareccio 1-2

Dinamo Roccaspinalveti - Virtus Castel Frentano 4-0

LA CLASSIFICA

Perano 44*

Di Santo Dionisio 43*

Fossacesia 90 42*

Dinamo Roccaspinalveti 41*

Virtus Castel Frentano 35

Sporting Altino 31

Casalanguida 30

Sansalvese 29

Atletico Roccascalegna 24**

Virtus Rocca San Giovanni 23

Tornareccio 23*

San Buono 21

Carunchio 19**

Odorisiana 13

Draghi San Luca 11*

Virtus Tufillo 10*

* una partita da recuperare

** due partite da recuperare

LA PROSSIMA GIORNATA

Sansalvese - Atletico Roccascalegna

Perano - Carunchio

Casalanguida - Di Santo Dionisio

San Buono - Dinamo Roccaspinalveti

Tornareccio - Draghi San Luca

Sporting Altino - Odorisiana

Virtus Castel Frentano - Virtus Tufillo

Fossacesia 90 - Virtus Rocca San Giovanni