Per il Futsal Vasto preziosa vittoria in rimonta contro Montesilvano

Preziosa vittoria per il Futsal Vasto nella 19ª giornata del campionato di serie C1. I biancorossi hanno battuto 4-2 il Montesilvano calcio a 5 conquistando così tre punti che li proiettano nella parte alta della classifica ma, soprattutto, permettono di fare un ulteriore passo in avanti nel cammino verso una tranquilla salvezza.

Nella prima parte di gara i padroni di casa non sono brillanti e, eccezion fatta per un palo colpito da Gaspari al 2', non riescono a rendersi pericolosi. Gli avversari provano così ad approfittarne e, all'11', Moretti salva di piede la sua porta. Il Montesilvano passa al 21' perchè, su un rilancio della difesa, il Futsal Vasto lascia libero l'attaccante avversario che mette in rete il pallone dell'1-0. A quel punto la squadra di casa si scuote e inizia a macinare gioco. Al 26' arriva il pareggio con Di Giacomo che raccoglie l'assist di Mileno. Si va negli spogliatoi con le squadre in parità.

Al rientro in campo i biancorossi ci mettono meno di un minuto a passare in vantaggio. Il tiro scagliato dalla lunga distanza da Gaspari è imprendibile per il portiere avversario e così i vastesi si portano sul 2-1. La squadra di mister Rossi spinge forte, al 12' c'è un'azione prolungata in area ospite con Mileno e Porretti che non riescono però a trovare la zampata vincente. Al quarto d'ora arriva un rocambolesco gol per la squadra di casa. Su rilancio di Moretti il portiere ospite si disinteressa della palla che, dopo essere finita sul palo, è preda di Orticelli, lesto a calciare in rete per il 3-1. Il Montesilvano ci prova con il portiere di movimento, al 21' accorcia le distanze (3-2) e al 23' colpisce un palo. Ma, al 25', arriva la rete di Porretti che vale il 4-2 e chiude virtualmente la partita. Nell'assalto finale la retroguardia biancorossa è attenta e brava a difendere la propria porta.

Futsal Vasto che sale al sesto posto a quota 23 punti in classifica e, sabato prossimo, andrà a far visita al Free Time L'Aquila, terza forza del campionato.

La 19ª giornata

Area L'Aquila - Antonio Padovani 1-2

Es Chieti - Sport center 5-2

Futsal Vasto - Montesilvano C5 4-2

Hatria Team - Free Time Aq 2-2

Lisciani Teramo - Atl. Sambuceto 1-6

Magnificat - Atl.Silvi 4-7

riposa - Orione Avezzano

La classifica: 43 Atl. Sambuceto; 40 Atl. Silvi, Free Time Aq; 35 Sport Center; 24 Antonio Padovani; 23 Futsal Vasto; 21 Hatria Team; 20 Lisciani Teramo, Orione Avezzano; 15 Magnificat, Area L'Aquila; 14 Montesilvano c5; 9 Es Chieti