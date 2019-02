Il Comune di Vasto salderà i debiti scaduti con ditte e cittadini

Saranno saldati nelle prossime settimane i debiti che il Comune di Vasto ha nei confronti di ditte e privati cittadini. La giunta ha infatti approvato una misura "volta al pagamento immediato dei propri debiti scaduti, pari euro 4.200.000,00 a favore delle ditte e dei cittadini che vantano crediti nei confronti del Comune di Vasto".

La misura, contenuta nell’ultima legga finanziaria, art.1, comma 853, della L.145/2018, "offre la possibilità ai Comuni di chiedere una anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, per permettere il pagamento di debiti scaduti al 31/12/2018, scontando un tasso di interesse a dir poco irrisorio, ben al di sotto dell’1% annuo".

Il sindaco Francesco Menna ha così commentato: "Non potevamo farci sfuggire una simile opportunità. Questa iniezione di liquidità a favore della comunità vastese, pari a ben 4.200.000,00 euro, costituisce un ricostituente robusto per l’economia della nostra città e dimostra l’attenzione che da sempre poniamo per i nostri concittadini”.

Nei prossimi quindici giorni saranno emessi i relativi mandati di pagamento.