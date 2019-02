Assalto armato alla gioielleria "Sarni Oro" del centro Insieme: è caccia ai rapinatori

Assalto armato alla gioielleria del Centro Commerciale Insieme di San Salvo.

Dalle prime informazioni, una banda composta da 4 persone a volto coperto, armate con pistole e spranghe, ha fatto irruzione dall'ingresso principale poco prima delle 20 nel centro commerciale di Piana Sant'Angelo dirigendosi verso la gioielleria Sarni Oro.

I banditi hanno minacciato con le armi dipendenti e clienti. Una donna incinta, presente nel centro commerciale al momento della rapina, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed "è stata dimessa dopo poco", dice il tenente Luca D'Ambrosio, comandante della Compagnia di Vasto. Dopo aver arraffato diversi oggetti preziosi, sono fuggiti attraverso l'ingresso laterale attiguo ai bagni: circostanza, questa, che fa pensare a un precedente sopralluogo da parte della banda. Fuori c'era un complice in auto (un'Audi grigia) ad attenderli.

Subito è scattata la caccia all'uomo da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto. Da quanto si apprende ci sarebbe stato un inseguimento [LEGGI]. Le ricerche sono ancora in corso, istituiti diversi posti di blocco.

La testimonianza. "Ho visto entrare queste persone incappucciate, armate di pistole e mazze di ferro – racconta un commerciante – Sin dal loro ingresso urlavano minacciando i clienti che incontravano lungo il loro percorso. Parlavano in italiano, con una chiara inflessione del sud".

Alcuni giovani che hanno assistito all'azione criminosa raccontano di aver "visto queste persone, tutte vestite di nero, e con dei sacchi bianchi – poi utilizzati per portare via i preziosi – Hanno rotto anche alcune vetrine. Inizialmente abbiamo pensato a un litigio tra due persone che urlavano".

Solo il 5 dicembre scorso, nello stesso centro commerciale fu sradicato il bancomat [LEGGI].