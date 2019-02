"Per un milione": ecco il debutto di Ketra con i Boomdabash a Sanremo

È un debutto più che convincente quello dei Boomdabash nella 69ª edizione del Festival di Sanremo. All'Ariston si è aperta ufficialmente la kermesse canora con i 24 artisti in gara che, per la prima volta, hanno fatto ascoltare al pubblico i loro brani. La band salentina ha così lanciato la sua "Per un milione", caratterizzata dal tipico sound Boomdabash e un testo dai contenuti per nulla banali che lancia un messaggio di positività "verso il bene e l'amore".

Per nulla intimoriti dalla loro prima volta a Sanremo, Biggie Bash, Payà, Blazon e Ketra, il vastese Fabio Clemente, si sono ben destreggiati sul "nuovo" palco del Festival, conquistando già i primi apprezzamenti di addetti ai lavori e pubblico. Nella loro esperienza sanremese i Boomdabash incrociano il loro percorso anche con Loredana Bertè con cui hanno condiviso il successo di "Non ti dico no", brano più trasmesso in radio nel 2018.

E, da oggi, con il lancio del singolo, ci sarà anche l'uscita di "Per un milione" in radio, banco di prova non meno importante della partecipazione al Festival. Dopo la prima serata con tutti i 24 artisti sul palco si andrà avanti -oggi e domani - con la riproposizione, dodici per volta, delle canzoni. Poi, venerdì, la serata dei duetti in cui i Boombadash saranno sul palco con Rocco Hunt. Nel 2014 il rapper campano aveva conquistato la vittoria nella sezione Nuove proposte a Sanremo con "Nu juorno buono", brano prodotto da Ketra e Takagi. E chissà che questo nuovo incrocio in terra ligure con Fabio Clemente e i Boomdabash - dopo l'incisione di Gente del sud - non si riveli altrettanto fortunata.

Intanto, da ieri sera, si è aperto anche il televoto della 69ª edizione di Sanremo che, ogni sera, contribuirà a determinare la classifica fino ad arrivare alla finale. Per votare i Boomdabash bisogna comporre il numero 475.475.1 e scegliere il numero "12".