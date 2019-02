Rapine, due persone fermate dai carabinieri di Vasto

DUE PERSONE FERMATE - I presunti responsabili del colpo in macelleria sono stati fermati dai carabinieri di Vasto. Da accertare il collegamento con l'altro colpo avvenuto in mattinata ai danni di una tabaccheria di Casalanguida [LEGGI].

"L’operazione messa a segno oggi dai carabinieri – commenta il sindaco Francesco Menna – che in poche ore hanno individuato e fermato i responsabili della rapina ai danni della macelleria Di Nanno sulla Circonvallazione Histonienese, è la prova dell’efficienza del corpo e della grande professionalità degli operatori. Esprimo il plauso più sincero. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a Paolo Di Nanno e suo figlio per quanto accaduto.

RAPINA IN MACELLERIA - Non si arresta l'ondata di furti e rapine a Vasto e nel Vastese. Stamani la rapina alla tabaccheria di Casalanguida [LEGGI], all'ora di pranzo nuovo raid a Vasto.

Nel mirino dei malviventi è finita la macelleria Di Nanno, che si trova lungo la circonvallazione Istoniense. All'orario di chiusura e poco dopo che due donne erano uscite dall'attività commerciale, in due hanno fatto irruzione nel locale dove c'erano padre e figlio in procinto di tornare a casa per il pranzo. "Stavo pulendo l'affettatrice quando ho visto queste due figure dentro il negozio". Entrambi indossavano un cappello scuro e un maglione a collo alto, così da lasciare scoperti solo gli occhi.

Uno dei due impugnava una pistola mentre l'altro ha afferrato il registratore di cassa dal bancone. Un'azione fulminea che però non è sfuggita agli altri commercianti della zona ed alcuni passanti. Nella concitazione, infatti, i due malviventi hanno deciso di disfarsi della cassa, abbandonata sul marciapiede e poi recuperata. Secondo alcune testimonianze i due sarebbero poi saliti su una Fiat Punto Grigia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. I militari dell'Arma hanno visionato i filmati delle telecamere dei negozi della zona nel tentativo di acquisire indizi utili a risalire all'identità dei malviventi e a ricostruire i loro movimenti. "Le forze dell'ordine sono arrivate subito dopo aver ricevuto l'allarme - commenta il titolare della macelleria -. Devo dire che anche da parte degli altri commercianti della zona c'è stata subito una pronta risposta, tra noi c'è molta collaborazione".