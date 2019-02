Meloni a Vasto: "M5S sta mentendo sul reddito di cittadinanza"

Tour elettorale in provincia di Chieti per Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia, che ha fatto tappa nel capoluogo, poi alla Honda in Val di Sangro, infine a Vasto, dove, nella Multisala del Corso, ha tenuto un comizio a sostegno di Marco Marsilio, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo.

Ecco le dichiarazioni che ha rilasciato al suo arrivo a Vasto. Ha parlato delle questioni politiche nazionali di questi giorni, reddito di cittadinanza e Tav, e delle elezioni regionali del 10 febbraio.