Un’iniziativa unica: con Francesco Prospero un patto generazionale per il Territorio

Un patto generazionale per il Territorio. Lo hanno sottoscritto giovani amministratori della provincia di Chieti con Francesco Prospero, candidato alle elezioni regionali con Fratelli d'Italia a sostegno di Marco Marsilio. Un'iniziativa unica che è stata presentata a Vasto illustrando il documento in cui sono inseriti i punti fondamentali per il rilancio della provincia di Chieti e dell'Abruzzo.

