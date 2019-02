La San Gabriele batte Termoli e sale al 5° posto in classifica

Con una netta vittoria per 3-0 nel derby con Termoli, la San Gabriele Pallavolo Vasto conquista tre punti preziosi e sale al 5° posto della classifica di serie C, a sei lunghezze dalla zona playoff. La squadra di coach Arrizza , in terra molisana, ha vendicato la sconfitta per 3-2 dell'andata in un match entusiasmante.

Primi due set avvincenti e giocati punto a punto dalla due compagini ma con Russo e compagne brave nel piazzare l'affondo vincente e chiudere, in entrambi i parziali, sul 25-23. Con l'inerzia del match ormai a favore della San Gabriele il terzo set è stato di netta marca vastese ed è terminato 25-16.

Vittoria importante per la squadra del presidente Ciaffi perchè la zona "calda" è sempre più lontana e ora la San Gabriele può guardare con fiducia alla parte alta della classifica. Con tante giornate ancora da affrontare i sei punti di distacco dal Pescara 3 - che occupa l'ultimo posto utile per i playoff - non sono poi così tanti. Nel prossimo turno la San Gabriele ospiterà la Dannunziana.