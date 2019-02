"Riscoprire gli antichi grani abruzzesi perché fanno bene alla salute"

Gli antichi grani abruzzesi fanno bene alla salute. Per promuoverne la riscoperta, sabato pomeriggio si è tenuto a Vasto un convegno organizzato dall'associazione Madrecultura.

"La sala Aldo Moro - fa notare il presidente del sodalizio, Gianluca Casciato - è risultata, già pochi minuti prima dell'inizio, tutta esaurita. Non ci aspettavamo un riscontro di queste dimensioni. Il merito è senza dubbio della dottoressa Anna De Antoni, che ha saputo, con la sua competenza ed eleganza, coinvolgere la platea spiegando i concetti base della dieta alcalinabasata sul rispetto del ph. Successivamente ha ripercorso la storia di un grano antico abruzzese, quale la Solina, illustrando le proprietà nutritive dello stesso e l'importanza sociale, economica e, soprattutto, medica della riscoperta dei grani antichi abruzzesi. La dottoressa De Antoni, originaria di Vasto, si è dichiarata commossa per come la cittadinanza ha risposto all'evento e ci ha promesso di voler riproporre altre iniziative del genere nella sua amata città".