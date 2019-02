Un altro pareggio per la Vastese: a Forlì i biancorossi chiudono sull’1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Forlì e Vastese valida per la 25ª giornata del campionato di serie D. Secondo pareggio di fila, dopo quello di una settimana fa all'Aragona, che arriva dopo un periodo non brillante. Nella partita giocata in terra romagnola i biancorossi, privi dell'infortunato Leonetti, ci provano sin dalle prime battute. Al 14’ Shiba calcia in porta con una bella girata ma la palla va fuori.

Dopo una fase di equilibrio sono i vastesi a passare in vantaggio. Su una palla recuperata in difesa Kone ha lanciato Stivaletta che poi ha servito Fiore bravo a calciare in rete. Ma il Forlì, subito dopo, ha raggiunto il pareggio. Il cross dalla fascia di Ambrosini è stato raccolto da Graziani che ha siglato l'1-1. Nella ripresa entrambe le formazioni hanno provato a conquistare i tre punti, Patania è stato bravo a sventare una conclusione pericolosa del Forlì così il punteggio è rimasto inchiodato sull'1-1.

La squadra di Montani sale a quota 28 punti in classifica e, domenica prossima, ospiterà la Jesina per un altro importante scontro diretto in chiave salvezza.

La 25ª giornata

Santarcangelo - Pineto 2-4

Avezzano - O.Agnonese 0-2

Forlì - Vastese 1-1

Francavilla - RC Cesena 1-2

Jesina - Isernia 2-0

Matelica - Real Giulianova 4-1

Recanatese - Campobasso 1-1

Sammaurese - Castelfidardo 1-0

Sangiustese - Montegiorgio 0-0

Savignanese - SN Notaresco

La classifica: 60 RC Cesena; 49 Matelica*; 41 SN Notaresco; 40 Sangiustese; 39 Recanatese; 37 Francavilla*, Pineto*, 36 Montegiorgio; 35 Sammaurese; 32 Campobasso*; 31 Savignanese; 29 Giulianova; 28 Vastese, Jesina; 25 Forlì; 24 Avezzano, Isernia; 23 O.Agnonese; 22 Santarcangelo; 14 Castelfidardo.