Lanciano e Vasto Marina a vele spiegate. Casalbordino rallentato a Ortona, San Salvo ko

Con le doppiette di Di Gennaro e Quintiliani e una rete di Cianci il Lanciano archivia anche la pratica Casolana. La trasferta finisce 5 a 1 per i rossoneri che si attestano a quota 60 mantenendo il divario di 8 punti dalla Bacigalupo Vasto Marina che insegue. Per i padroni di casa il gol della bandiera porta la firma di Tadic.

I vastesi si aggiudicano la sfida interna col Piazzano per 2 a 0 grazie alla doppietta di bomber Cesario. La trasferta a Ortona, invece, per il Casalbordino finisce a reti bianche: uno 0 a 0 che lascia inalterate le lunghezze tra giallorossi e ortonesi.

Male il San Salvo in trasferta a Chieti. Contro il River Chieti parte forte sfiorando il gol con Molino che si infila tra le maglie della difesa ma si fa respingere la conclusione dal portiere, sulla ribattuta D’Alessandro colpisce di testa ma la difesa libera. Al 6’ i locali passano in vantaggio con Bassi che deposita in rete un cross dalla destra. I locali insistono e al 14’, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Conversano si libera in area e realizza il 2-0. Allo scadere della prima frazione Nannanore impegna Cialdini con un calcio di punizione dal limite. Al 56’ il River Chieti realizza il 3 a 0 con Rombini. Passano cinque minuti e Molino con un pallonetto va in gol e riapre il match. A metà tempo il tecnico biancazzurro Ciavatta, nella veste di giocatore-allenatore, scende in campo. Al 73’ il tiro di Barbarossa colpisce il palo esterno alla destra di Cialdini. Tre minuti dopo D’Ottavio trafigge il portiere locale per il 3-2. Al 95’ il direttore di gara poco prima del fischio finale espelle Travaglini.

LA 6ª GIORNATA

Ortona - Casalbordino 0-0

Villa - Fater Angelini Abruzzo 4-1

Raiano - Fossacesia 1-3

Casolana - Lanciano 1-5

S. Anna - Ovidiana Sulmona 0-0

Val Di Sangro - Passo Cordone 0-1

Bacigalupo Vasto Marina - Piazzano 2-0

River Chieti - S. Salvo 3-2

Bucchianico - Scafa Cast 2-0

LA CLASSIFICA

Lanciano 60

Bacigalupo Vasto Marina 52

Casalbordino 45

Ortona 41

San Salvo 35

River Chieti 34

Villa 32

Scafa Cast 31

Fater Angelini Abruzzo 28

Bucchianico 28

Val Di Sangro 26

Fossacesia 25

Sant'Anna 24

Raiano 23

Ovidiana Sulmona 23

Piazzano 22

Casolana 19

Passo Cordone 18