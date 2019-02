Erragh fa volare lo Scerni. Pareggio pirotecnico per il Roccaspinalveti, Fresa e Trigno Celenza ko.

Ancora una risultato utile per lo Scerni che si sbarazza in casa del ben più quotato Palena. Finisce 2 a 1 con una doppietta di Erragh (ospiti in gol con Ferrara). I rossoblù grazie a questi tre punti volano a quota 28 scavalcando Roccaspinalveti e Fresa che continuano a viaggare col freno a mano tirato.

Il Roccaspinalveti oggi è stato protagonista di una gara a Casalincontrada ricca di gol non adatta ai deboli di cuore finita 4 a 4. Ad andare in vantaggio sono stati proprio i biancoverdi con Della Penna. I padroni di casa pareggiano, ma Anas e nuovamente Della Penna portano i roccolani sul 3 a 1. Il Casalincontrada pareggia i conti e nei minuti finali succede di tutto: prima Anas segna all'88'st, poi al 94'st, ultimo minuto di recupero, i locali pareggiano definitivamente il conto.

I biancorossi di Fresa non riescono a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa e cadono 1 a 0 a San Vito. Ai padroni di casa basta una rete di Sanyang. Consolazione per la formazione di mister Marcello è la qualificazione ottenuta in settimana al turno successivo di Coppa Abruzzo.

Il Trigno Celenza perde in casa contro il lanciatissimo Atessa Mario Tano per 4 a 0. Gli atessani vittoria dopo vittoria sono risaliti fino al secondo posto a 5 punti di distanza dalla capolista Ortona che ieri ha battuto il Palombaro per 2 a 0.

l Real Casale, infine, guadagna un buonissimo punto nella gara interna contro l'Athletic Lanciano, terza forza del campionato, ben figurando in campo e collezionando diverse occasioni da gol.

LA 3ª GIORNATA DI RITORNO

Trigno Celenza - Atessa Mario Tano 0-4

Real Casale - Athletic Lanciano 0-0

S. Vito - Fresa 1-0

Scerni - Palena 2-1

Virtus Ortona - Palombaro 2-0 (ieri)

Pretoro - Rapino 0-2

Casalincontrada - Roccaspinalveti 4-4

Paglieta - Tollese 1-1

Riposa Atletico Francavilla

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 43

Atessa Mario Tano 38

Athletic Lanciano 37

Paglieta 35

Palena 34

Tollese 34

Rapino 31

Scerni 28

Pretoro 27*

Roccaspinalveti 27*

Fresa 26

Casalincontrada 23

S. Vito 20

Palombaro 19

Trigno Celenza 10

Real Casale 9

Atletico Francavilla 6

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Francavilla - Casalincontrada

Roccaspinalveti - Paglieta

Athletic Lanciano - Pretoro

Palombaro - Real Casale

Tollese - S. Vito

Atessa Mario Tano - Scerni

Rapino - Trigno Celenza

Fresa - Virtus Ortona

Riposa Palena