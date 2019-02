Tamponamento sulla Trignina, tre feriti. Due estratti dalle lamiere

Sono state estratte dalle lamiere accartocciate due delle tre persone rimaste ferite nell'incidente di stasera sulla statale 650 Trignina.

Per cause che i carabinieri stanno accertando, in territorio di San Salvo si sono scontrate un'Audi A4 station wagon e una Fiat Punto. È stato un tamponamento sulla corsia che conduce all'entroterra.

Nella Punto viaggiava una coppia di Montefalcone nel Sannio, C.M. e P.P., mentre C.B., di Torrebruna, era al volante dell'Audi.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Vasto per estrarre la coppia dalle lamiere. Tutti coscienti, i feriti sono stati trasportati con le ambulanze del 118 e della Valtrigno di San Salvo all'ospedale San Pio da Pietrelcina della città adriatica.

Strada bloccata durante le operazioni di soccorso, i rilievi dei carabinieri e la rimozione delle auto incidentate.

È il secondo incidente nel giro di 24 ore sul tratto abruzzese della statale 650.