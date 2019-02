Roberta Nicoletti a Timeout: "Saremo la voce dei Comuni in Consiglio regionale"

Una rappresentanza di amministratori comunali per rappresentare in Regione le esigenze dei Comuni. Per questo è nata la lista Abruzzo in Comune a sostegno di Giovanni Legnini". A Timeout Roberta Nicoletti.

Consigliera comunale del Pd a Vasto, si candida alle regionali del 10 febbraio con la lista Abruzzo in Comune, che fa parte della coalizione di Giovanni Legnini, candidato presidente della coalizione di centrosinistra.