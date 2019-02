Il Futsal Vasto sconfitto nella difficile trasferta di Celano

Torna senza punti il Futsal Vasto dalla difficile trasferta di Celano contro lo Sport Center. La squadra biancorossa perde 5-2 dopo una partita in cui per oltre un tempo è riuscita a tenere il campo ma poi ha dovuto cedere il passo ai padroni di casa. Nel primo tempo lo Sport Center trova subito il vantaggio ma la squadra di mister Rossi non si perde d'animo andando a caccia del pareggio anche sfruttando il portiere di movimento. Nella ripresa la squadra di casa raddoppia ma, sfruttando il portiere di movimento, il Futsal Vasto accorcia le distanze con Colombaro al 5'.

Ma, a metà frazione, lo Sport Center trova due reti consecutive che chiudono virtualmente la partita e poi arriva anche il 5-1. A rendere meno pesante il passivo è Sante Mileno che realizza il tiro libero concesso per raggiungimento del bonus falli fissando sul 5-2. Sabato prossimo il Futsal Vasto, che resta a quota 20 al 7° posto in compagnia di altre tre formazioni, sarà impegnato tra le mura amiche nello scontro diretto con il Montesilvano.

La 18ª giornata

Antonio Padovani - Magnificat 5-2

Atl.Sambuceto - Area Aq 2-2

Atl.Silvi - Orione Avezzano 4-1

Free Time Aq - Lisciani Teramo 6-1

Montesilvano - Hatria Team 3-2

Sport Center - Futsal Vasto 5-2

riposa Es Chieti



La classifica: 40 Atl. Sambuceto; 39 Free Time Aq; 37 Atl.Silvi; 32 Sport Center; 21 Antonio Padovani; 20 Hatria Team, Futsal Vasto, Orione Avezzano, Lisciamo Teramo; 15 Magnificat; 15 Area L'Aquila; 14 Montesilvano; 9 Es Chieti.