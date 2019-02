Amministratori locali sottoscrivono un "Patto per il territorio" con Francesco Prospero

Un "Patto per il Territorio" tra giovani amministratori locali è stato sottoscritto questa mattina a Vasto con Francesco Prospero, candidato alle elezioni regionali nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Marco Marsilio.

Vincenzo Suriani, consigliere comunale di Vasto, Angelo Di Nardo, consigliere comunale di Ortona, Carla Zinni, assessore di Casalbordino, Pierdomenico Tiberio, consigliere comunale di Casalbordino e consigliere provinciale, Maria Rosaria Elia, consigliere comunale di San Giovanni Teatino e Danielle Rose Del Peschio, assessore di Pietraferrazzana, hanno firmato il documento con cinque aree tematiche a cui, in caso di elezione in consiglio regionale, Francesco Prospero si impegnerà a rivolgere attenzione.

Nel documento c'è spazio per la sicurezza, la sanità e i servizi socuali, le infrastrutture, la difesa del territorio e le aree interne. Tutti aspetti su cui gli amministratori di centrodestra si sono confrontati per arrivare alla condivisione del documento oggi sottoscritto. Nei loro interventi, introdotti da Marco Di Michele Marisi, i sei amministratori locali presenti hanno rimarcato l'importanza del rinnovamento generazionale e del "fare squadra" per rilanciare la provincia di Chieti e l'Abruzzo.

"Ringrazio i miei colleghi amministratori del territorio, in rappresentanza di tutta la provincia di Chieti. Siamo una squadra giovani e cerchiamo di portare avanti un’idea di rinnovamento generazionale. Questo è un patto di proposte che valgono per Vasto e tutta la provincia di Chieti. Un patto che avrà a cuore proposte importanti per il nostro territorio".

Prospero, tra i temi trattati, ha parlato di problematiche delle aree interne, l’importanza della via Verde, il rilancio dell’aeroporto d’Abruzzo dal punto di vista turistico e commerciale. E poi la sanità, con la necessità di una sala emodinamica nella parte sud della provincia di Chieti, di infrastrutture, in particolare quelle per la viabilità. E ancora il problema sicurezza, con la necessità di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e il mantenimento dei tribunali.

"Questo patto lo porteremo a termine con tutte le nostre energie. Ringrazio tutti loro che mi stanno affiancando in questa campagna elettorale e spero che riusciremo a cogliere l'obiettivo che ci siamo prefissati".