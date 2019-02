San Buono, lo storico bar di piazza della Vittoria cambia gestione.Il saluto della famiglia Di Nardo

Dopo oltre 43 anni di attività, un pezzo di storia di San Buono, il bar Di Nardo Giuseppe in piazza della Vittoria, chiude e cambia gestione. La storica attività aveva mosso i primi passi nel 1972 quando Giuseppe insieme ai fratelli Antonio e Bruno iniziò quest'avventura.

Dal 1976 poi Giuseppe fu affiancato dalla moglie Angiolina, grande lavoratrice, e dai figli fin da piccoli. Nel 1998 fu costituita l'impresa famigliare insieme al figlio Antonio che si specializzò frequentando e portando a termine diversi corsi da barman.

"Oggi stanco del suo sicuro soddisfacente lavoro ma troppo pesante per essere portato avanti da solo, anche perché i genitori sono ormai felicemente pensionati, lascia tutto alla nuova gestione che partirà dal 9 febbraio con le sorelle Romilio. A loro rivolgiamo un augurio speciale di buona fortuna come noi per altri 40 anni!"

"Grazie ancora a tutto il popolo sanbuonese e non, passanti, vacanzieri, rappresentanti, autisti e tutti coloro che in qualsiasi modo ci hanno potuto conoscere... con stima dalla famiglia Di Nardo Giuseppe, grazie!".