Roberto Inglese torna in Nazionale: Mancini lo ha convocato per lo stage azzurro

C'è anche Roberto Inglese tra i calciatori convocati da Roberto Mancini per lo stage della Nazionale Italiana che si terrà il 4 e 5 febbraio a Coverciano. Il commissario tecnico, a distanza di due mesi dall'amichevole con gli Usa, vuole rivedere un buon numero di azzurri - sono 32 i convocati - in vista dei prossimi impegni ufficiali, in calendario per il 23 e 26 marzo contro Finlandia e Liechtenstein per le European Qualifiers.

Inglese torna in azzurro dopo le chiamate per gli stage di Ventura e le sfide di qualificazioni ai Mondiali (poi finite male per l'Italia) contro Macedonia e Albania [LEGGI]. Ora, la sua ottima stagione con la maglia del Parma, lo ha portato nel mirino di Mancini che, per questo appuntamento di inizio febbraio, ha convocato un cospicuo numero di attaccanti (ben 10) alla ricerca delle migliori soluzioni per far tornare grande l'Italia.

Un gradito ritorno a Coverciano per l'attaccante vastese che, a suon di gol (8 in stagione) e prestazioni di spessore, si è conquistato la grande fiducia dell'ambiente gialloblu e le attenzioni dello staff azzurro. L'augurio, da parte di tutti i sostenitori di Roberto Inglese, è che sia solo la prima di tante soddisfazioni azzurre in questo 2019.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).