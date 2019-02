Incidente sulla Trignina, un ferito estratto dalle lamiere. Auto "spezzata" a metà

Traffico bloccato sulla Statale "Trignina" per un incidente in territorio di Tufillo. Dalle primissime informazioni si apprende che c'è un ferito in codice rosso e che si sta attendendo l'arrivo dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere.

L'incidente sarebbe avvenuto tra un'automobile (una Ford Focus) e un furgoncino (un Fiat Fiorino). È il conducente di questo secondo mezzo, un uomo della provincia di Foggia, a essere rimasto incastrato tra le lamiere e a essere trasportato in ospedale in codice rosso; fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'altro, ferito lievemente, è uscito da solo dal proprio veicolo ed è stato portato in ospedale per precauzione.

Terribile la scena presentatasi ai soccorritori con uno dei due mezzi, la Focus, letteralmente spezzato a metà.

Sul posto ci sono i carabinieri di Fresagrandinaria e il 118, il traffico è attualmente paralizzato in entrambe le direzioni di marcia con numerose auto che stanno tornando indietro per cercare strade alternative.