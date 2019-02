"Cantando con le Aquile Randagie", dal Masci di Vasto l’invito a tutti gli ex scout

Il prossimo 23 febbraio, il Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), ha organizzato un evento in occasione del Thinking Day, la Giornata del Pensiero, cha accomuna in tutto il mondo gli associati del movimento fondato da Robert Baden Powell. Nell'occasione del 50° anno di presenza degli scout a Vasto, la comunità Masci ha organizzato un evento culturale-musicale che seguirà la messa (alle ore 18) in cui tutti gli scout (di oggi e di ieri) rinnoveranno la loro Promessa.

Questa la lettera rivolta a tutti gli scout dal Masci.

"Carissimi,

nella ricorrenza del 50° di presenza del gruppo scout a Vasto ci invitiamo a partecipare all’evento "Cantando con le Aquile Randagie - Immagini, musiche e canti dello scoutismo clandestino 1928-1945 - Una grande avventura di resistenza e libertà", sabato 23 febbraio 2019 ore 19 presso la Chiesa San Giovanni Bosco a Vasto.

Se il fare del mio meglio è il vostro stile di vita e volete contribuire, con idee ed altro, alla buona riuscita dell’evento, passate parola agli altri fratelli scout e mettetevi in contatto con il Masci. Sarete i benvenuti!"



M.A.S.C.I

Comunità di Vasto

Info: Giuliana Giuliani Perrozzi 3290918984

Anita Campanelli 3478496574