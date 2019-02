Per i ragazzi di De Palma tre medaglie ai Campionati interregionali di kickboxing

Medaglia d'oro a Lisa Fiore e Mattia Spalletta, argento a Ilaria Firilli, bronzo a Rebecca Coppa, Manuel Caruso, Pietro Celano e Alessia Fiorilli. Sono i più importanti risultati raggiunti dagli allievi della scuola di kung fu, con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato, del maestro Carmine De Palma nella prima tappa del Campionato interregionale della F.I.KB.M.S., Federazione italiana kickboxing, muay thay, savate.

Gli atleti si sono cimentati nella specialità kick light. Ai ragazzi che sono saliti sul podio "si aggiuntono anche coloro che hanno comunque accumulato punti per la seconda fase: Giovanni D'Antonio, Alessio Coppa, Giuseppe Zucaro, Michele Foia e Angelo Zucaro", racconta De Palma, soddisfatto nonostante "la competizione fosse iniziata con molti atleti influenzati, o reduci dall'influenza, che non hanno potuto gareggiare, mentre gli altri non erano al 100% delle loro possibilità.

Chi ha combattuto ha cercato di dare il meglio di se, sfruttando ogni singolo episodio per poter vincere e continuare a dimostrare la propria bravura, ma in alcuni incontri si è proprio notata la non perfetta forma fisica: è mancata quella spinta emotiva di sempre, dovuta naturalmente ai postumi dell’influenza ed è stato come guidare la macchina col freno tirato.

Tutto quindi è rinviato al 24 febbraio, con la 2° fase, in cui bisognerà confermare questi podi e poi aggiungerne altri, in modo da qualificarsi per il Campionato Italiano Criterium 2019, in programma a Rimini nel mese di marzo, obbiettivo da raggiungere a tutti i costi.

Abbiamo dimostrato - dice con orgoglio De Palma - ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità. Saremo sempre più che determinati e pieni di voglia di vincere.

Adesso torniamo ad allenarci per migliorare e crescere sempre di più, cercando di migliorare su tutto per essere sempre pronti per ogni gara, anche perché il 2 e il 3 marzo a Termoli ci sarà la gara di sanda-light-sanda e shaolin che ho organizzato a Termoli".