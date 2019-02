Lions Vasto New Century, due iniziative per Emporio della solidarietà e Museo del costume

Siamo da pochi giorni nel 2019 ed eccoci pronti, senza nessuna pausa e con il consueto entusiasmo, ad un nuovo appuntamento di solidarietà, quello di quest’ultimo week-end di gennaio che ci ha visti promotori didue attività molto diverse fra loroma accomunate dallo stesso sentimento di humanitas che ci ricorda appunto di essere uomini fra gli uomini edi impegnarci a fare sempre meglio e di più per gli altri. Durante la giornata di sabato 26 gennaio, i soci del Lions Club Vasto New Century e del club satellite di Casalbordino, presso il supermercato Conad hanno promosso la Raccolta Alimentare per l’Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II di Vasto; un aiuto a chi ogni giorno si preoccupa di sostenere le persone in difficoltà della città.Oltre che la cospicua quantità di prodotti raccolti, ci ha gratificati la generosità di coloro che hanno donato, a cui va’ il nostro più sentito ringraziamento.

Altro motivo di soddisfazione in questo week-end di inizio anno, è stata la numerosa partecipazione al Torneo di Burraco svoltosi presso l’Hotel Sabrina di Vasto Marina alla cui riuscita hanno contribuito la Sezione di Burraco della Casa di Conversazione i generosi sponsor: Cantina Jasci&Marchesani, e Frantoio Olearius di Tenaglia. Il ricavato sarà devoluto al Museo del Costume di Vasto, di proprietà della Fondazione Lions e ospitato nei locali messi a disposizione dell’amministrazione comunale. E’ proprio lo stato poco felice degli stessi oltre che la necessità di allestire teche nuove e a norma di legge per gli abiti di pregio, che ci ha invogliati a sostenere questa emergenza. Ci auguriamo che la preziosa collezione di abiti d’epoca possa essere ricollocata al più presto nella naturale sede di Palazzo d’Avalos, di ritorno dal Palazzo Tilli di Casoli dove si trovano per necessità dal 17 dicembre scorso. Contenti dell’inizio dell’anno 2019, ci congediamo solo momentaneamente, con la convinzione di poter fare in futuro sempre meglio e di più.

Lions Club Vasto New Century