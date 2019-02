La dieta alcalina fa bene alla salute: se ne parla sabato nel convegno di "Madrecultura"

"L’associazione culturale Madrecultura con il patrocinio del Comune di Vasto organizza per sabato 2 febbraio 2019, alle ore 17, presso la Sala Aldo Moro, all'ultimo piano degli ex palazzi scolastici di Corso Italia a Vasto, l’incontro pubblico dal titolo: “La dieta alcalina e i grani antichi”. Lo annuncia una nota diramata oggi dal sodalizio che si occupa di iniziative culturali.

"Dopo una breve introduzione del presidente di Madrecultura, Gianluca Casciato, interverrà Anna De Antoni, medico specialista in neurologia, omeopatia e medicina funzionale, medicina fisica e riabilitazione e medicina estetica e nutrizionismo; docente presso la Scuola Italiana Medicina Funzionale di Lesmo (in provincia di Monza e Brianza). Nell’incontro destinato sia agli esperti del settore che alla cittadinanza Vastese, si parlerà di un nuovo approccio salutare all' alimentazione, volto a trasmettere anni di studio e ricerca in un campo di grande interesse per la salute: mangiare per rimanere in salute o per tornare in salute, esponendo i concetti della dieta alcalina, basata sul rispetto del ph. È uno studio volto al futuro che trae però le sue origini in un passato antico: ecco perché presentare la storia di un grano antico del nostro territorio abruzzese: il grano di Solina. Ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare".