In trasferta da Cerignola per rubare auto: inseguito e denunciato

Inseguimento e arresto di un 33enne di Cerignola in trasferta per rubare auto. È successo ieri notte sull'A14 in territorio di Vasto. Gli agenti della polizia stradale di Vasto Sud hanno intercettato il veicolo a Casalbordino, ma il malvivente invece di fermarsi ha cercato di fuggire per desistere qualche chilometro dopo.

"Sono appena passate le ore 01.00 – raccontano le forze dell'ordine – quando una pattuglia della Polizia Stradale, in servizio di vigilanza lungo il tratto della A 14, giunta all’altezza del km 432 (Comune di Casalbordino), intimavano l’alt ad una autovettura in transito, una Peugeot 208 di colore nero, che viaggiava in direzione sud. All’alt della Polizia, il conducente, anziché arrestare la marcia, proseguiva accelerando l’andatura. È scattato subito l’inseguimento conclusosi pochi chilometri dopo quando il conducente decide di fermarsi.

A bordo vi era un ragazzo di 33 anni, di Cerignola, con a carico numerosissimi precedenti penali, sono pertanto scattati subito controlli più approfonditi sulla persona e sull’auto che conduceva. A bordo dell’auto gli agenti hanno trovato diversi attrezzi atti allo scasso, e in particolar modo quattro cacciaviti di varie dimensioni, nonché un passamontagna di colore nero, l’auto inoltre aveva la parte sottostante il volante divelta e il veicolo era in moto senza la chiave inserita.

Sono scattati pertanto ulteriori controlli che hanno permesso di accertare che l’auto era stata rubata, dallo stesso conducente, poche ore prima nelle Marche e in particolar modo a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Il 33 enne di Cerignola è stato pertanto denunciato per furto, e l’auto restituita al suo legittimo proprietario".