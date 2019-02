Bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato: sabato incontri pubblici a Vasto e Cupello

Due incontri pubblici sabato 2 febbraio nel Vastese per il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Alberto Bagnai.

L'economista toscano, che nel 2018 ha conquistato in Abruzzo il seggio a Palazzo Madama, sarà a Cupello alle 17 per un incontro istituzionale col sindaco, Manuele Marcovecchio, candidato leghista al Consiglio regionale, e alle 18.30 a Vasto, nella sala convegni della Società operaia di mutuo soccorso, alle 18.30, per un incontro pubblico organizzato dal circolo locale della Lega.

Tema dell'evento: "Quale economia per l'Abruzzo e per l'Italia?".