Al Politeama Ruzzi domenica 3 febbraio l’incontro con Giovanni Legnini

Domenica 3 marzo alle 17.30, ad una settimana dal voto, Giovanni Legnini terrà un incontro pubblico al Politeama Ruzzi di Vasto.

Il centrosinistra, nel corso di questa campagna elettorale, ha scelto di non far arrivare leader nazionali dei partiti di riferimento e così sarà il candidato alla presidenza della Regione a salire sul palco per parlare ai cittadini.