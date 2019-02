6 a 0 agli Aquilotti: il Torrebruna in corsia di sorpasso. Furci batte Atletico Vasto 4 a 3

Il Torrebruna torna in campo più deciso che mai a riprendersi le posizioni perse a causa degli stop imposti dalla neve. Si è giocata ieri a Carunchio la prima delle tre partite di recupero che i granata dovranno disputare in queste settimane. Una sfida di cartello sulla carta quella con gli Aquilotti con quest'ultimi però pesantemente rimaneggiati a causa di squalifiche e assenze.

Il passivo per i ragazzi di mister Bolognese è pesante: un 6 a 0 che proietta i torresi in corsia di sorpasso. Il Torrebruna si porta infatti a un solo punto dal Gissi con due partite da giocare, una di questa sarà proprio contro l'attuale capolista. Nel match di ieri sono andati a segno Dario Lella e Alessio Pelliccia con una doppietta a testa, poi Cristiano Pelliccia e Donato Di Pardo.

Nell'altro recupero in programma il Furci si è aggiudicato un incontro ricco di gol. Con l'Atletico Vasto finisce infatti 4 a 3. Per i locali in grande spolvero il bomber Micle che realizza una tripletta alla quale si è aggiunta la rete di Nicola Argentieri. Per gli ospiti gol di Tiago Da Silva, Muscariello e Carmine Bevilacqua. Grazie ai tre punti di ieri il Furci compie un bel balzo in avanti attestandosi a quota 25 punti.

I RECUPERI DEL 30 GENNAIO

Torrebruna - Aquilotti San Salvo 6-0

Furci - Atletico Vasto 4-3

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Gissi 32*

Torrebruna 31**

Pro Vasto 31

Vasto United 30

Real Cupello 28*

Furci 25

Montazzoli 24*

Aquilotti San Salvo 24*

New Robur 23

Atletico Vasto 21

Audax Palmoli 17*

Montalfano 12*

Real San Giacomo 7

Lupi Marini 2

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

** due partite in meno