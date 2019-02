Lentella, false incaricate comunali rubano gioielli

Truffatrici in azione a Lentella nel tardo pomeriggio di oggi. Due donne hanno fatto visita in diverse abitazioni spacciandosi per non meglio precisate incaricate comunali. Il loro presunto intervento, infatti, aveva diversi scopi a seconda dell'abitazione raggiunta.

In qualche caso si sono presentate come rilevatrici del censimento che avrebbero dovuto prendere le misure della casa, in altri come personale sanitario per effettuare controlli dell'udito. Con quest'ultima scusa sono riusciti a intrufolarsi nell'abitazione di un'anziana del paese e in un momento di distrazione della stessa hanno preso una collana e un monile d'oro non riuscendo però a raggiungere la stanza da letto. Subito dopo, sono andate via perché "impegnate in altre visite".

Secondo alcune testimonianze, a presentarsi all'ingresso delle abitazioni era prima una donna ben vestita, con capelli mossi e occhiali: questa aveva il compito di distrarre i proprietari, mentre un'altra, più trasandata, si introduceva furtivamente. Entrambe pare avessero accento pugliese.

I carabinieri di Fresagrandinaria sarebbero stati avvisati già dopo la prima visita, ma pare che le due abbiano avuto il tempo di continuare il giro e mettere a segno almeno un furto.

Il consiglio resta quello di prestare la massima attenzione e non aprire a sconosciuti anche perché non è escluso che i tentativi di truffa continuino nei prossimi giorni in altri comuni.