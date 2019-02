Associazione "Don Antonio Di Francescomarino", febbraio comincerà con due iniziative

"Sabato 16 febbraio 2019, alle ore 16.00 terrà un incontro sulle Storie degli alberi di tutto il mondo, da uno studio ed una testimonianza a livello mondiale di Remo Salvatorelli (importante industriale vastese che si è contraddistinto anche a livello europeo ed ex presidente di AssoVasto). Un incontro di livello culturale dove impareremo a conoscere la fonte di ossigeno, risorsa più importante e fondamentale per l’essere umano. La cittadinanza è invitata a partecipare". Lo annuncia in una nota l'associazione Don Antonio Di Francescomarino, del quartiere San Paolo di Vasto.

Il sodalizio organizza, inoltre, per il 1° febbraio, "un torneo di Burraco dal titolo La Speranza che si svolgerà a partire dalle ore 15,00, presso la sede del circolo, in Via spataro numero 10/bis.

La quota gioco è fissata a 3 euro. L'iscrizione è da intendersi a coppia. Per iscriversi ci si può rivolgere al numero allo 0873-301368 o contattare l'associazione via email: associazionesanpaolovasto@gmail.com, o sulla pagina facebook San Paolo Vasto”.