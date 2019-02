Voragine in via Fontana a San Salvo, strada chiusa. Interventi in corso

Via Fontana Nuova chiusa a San Salvo per una voragine che si è aperta al centro della carreggiata.

Il cedimento si è registrato ieri sera, fortunatamente le auto hanno evitato la grossa buca. Stamattina la trafficata arteria è stata chiusa al traffico in attesa degli interventi di ripristino.

"La causa – spiega una nota del Comune – è stata prontamente individuata nel cedimento di un tratto di rete fognaria, anche per le piogge di queste ultime ore. Sono già al lavoro gli operai della Sasi per riparare la rottura, essendo la società idrica responsabile della rete".

Sul posto si è recato l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis, che sta seguendo i lavori, per coordinare il ripristino della sede stradale, che dovrebbero durare 48 ore.

Via Fontana è stata temporaneamente chiusa al traffico. Deviazioni sono previste per via Cavour, per chi transita da via Trignina, ed interruzione del transito dalla rotatoria San Rocco con direzione obbligatoria verso via Pertini e via Aldo Moro.