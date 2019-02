Progetto Martina, tre Lions Club a scuola per la prevenzione dei tumori

Spinti dal desiderio e dalla convinzione che bisogna sempre fare “qualcosa per gli altri”, è stato nuovamente proposto dai tre club Lions di Vasto il service “Progetto Martina” svoltosi il 26 gennaio scorso presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F. Palizzi” di Vasto”. Obiettivo dell’incontro, nato come service nazionale nell’anno 2011, è quello di educare i giovani ad avere cura della propria salute ed informarli di come corretti stili di vita possano prevenire l’insorgenza di tumori nel corso della vita.

L’incontro, caratterizzato da una comunicazione non traumatizzante, vista la giovane età degli uditori, ha informato gli alunni delle classi seconde dell’Istituto sulle strategie da adottare per fare una buona prevenzione primaria sia per i tumori che compaiono in età giovanile sia per quelli che riguardano prevalentemente l’età adulta. A rendere più significativa questa iniziativa è stata la presenza come relatori, oltre che dell’oncologo Dott. Lucio Laudadio, che ormai da anni mette a disposizione dell’associazione lionistica la sua professionalità, delle 3 socie Silvana Di Santo, Sarah Pelliccia e Claudia D’Ambrosio , appartenenti rispettivamente ai club Vasto Host, Vasto New Century e Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Questo in linea con quanto auspicato dal Governatore del Distretto 108°A a cui i club vastesi appartengono. Secondo quanto affermaMaurizioBerlati, infatti, la straordinaria disponibilità dell’associazione Lions a lavorare per gli altri non si può limitare alla sola beneficienza, anch’essa importante, ma deve cercare di realizzare progetti più ambiziosi che vedono coinvolti in prima persona gli stessi soci ognuno con la propria professionalità e le proprie competenze.

Lions Club Vasto New Century