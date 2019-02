Dopo oltre 70 anni da calzolaio mastro Cesare Sonnini ha chiuso la sua bottega

Con il 2019 Vasto perde una delle sue botteghe storiche. Ha infatti chiuso i battenti, con l'inizio del nuovo anno, il laboratorio del calzolaio Cesario Sonnini, per tutti mastro Cesare, che ha trascorso la sua vita immerso tra le scarpe. Era ancora piccolo, aveva circa 7 anni, quando ha iniziato ad andare a bottega per apprendere il mestiere di calzolaio. In un articolo di Giuseppe Catania si legge che Sonnini imparò l'arte, sin dal 1943, da mastro Vincenzo Cianci [LEGGI], altra figura storica tra gli artigiani della città.

Poi un lungo percorso di formazione e lavoro, con la prima bottega in piazza Caprioli e poi il trasferimento vicino alla Villa Comunale. In oltre 70 anni di lavoro mastro Cesare ha confezionato su misura e riparato scarpe a generazioni di vastesi, accogliendo sempre tutti nella sua bottega con un grande sorriso. Nel 2016 è stato protagonista anche della mostra Lu Mastre, realizzata da Chiara Santoro, che ha raccontato questo antico e affascinante mestiere attraverso foto, documenti e attrezzi.

Ora, a 87 anni, mastro Cesare ha deciso di chiudere la sua bottega e concedersi il meritato riposo.