Donna di 78 anni investita da due auto a Vasto Marina, trasferita d’urgenza a Chieti

Investita da due auto a Vasto Marina. È stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Chieti P.L., la donna di 78 anni rimasta ferita nel tardo pomeriggio di oggi in viale Dalmazia, a una ventina di metri dall'incrocio con via Martiri Istriani.

Il grave incidente è avvenuto attorno alle 18.30. "La donna stava attraversando - sono le prime notizie fornite dal comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro - quando è stata urtata da due auto che viaggiavano sulle corsie opposte. La dinamica non è ancora chiara. Sono in corso i rilievi per stabilire le responsabilità dell'incidente".

Sul posto un'ambulanza del 118. Il personale medico ha disposto l'immediato trasferimento a Chieti.