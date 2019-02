Ciclo Club Vasto, tante le iniziative in programma per il 2019

Ripartono le attività del Ciclo Club Vasto che, anche nel 2019, sarà impegnato non solo sul fronte sportivo ma, come già accaduto nell'anno passato, si dedicherà alla promozione dell'uso della bicicletta con il coinvolgimento di tutti i cittadini. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle scuole, con la seconda edizione del progetto di mobilità salutare e sostenibile, e all'uso quotidiano delle due ruote, con la seconda edizione di Vasto in Bici. Grande attenzione per la bicicletta ci sarà anche a maggio, quando Vasto sarà sede di partenza di tappa del Giro d'Italia.

Nel corso dell'assemblea di inizio anno è stato rinnovato il direttivo: con il presidente Antonio Spadaccini ci sono il vice presidente Luigi Salvatorelli, il tesoriere e segretario Michele Gileno e i consiglieri Donatello Jasci e Maurizio Iacobucci.

Queste, nel dettaglio, le iniziative in programma nel 2019:

- 1-2 ciclopellegrinaggi per soci ed ev. accompagnatori con partenza in bici da Vasto. (Vasto-S. Giovanni Rotondo-S.Pio, Vasto-Loreto-Santuario Santa Casa, ...).

- 1-2 ciclomanifestazioni per soci ed ev. accompagnatori, con pernottamento fuori Vasto. (L’Aquila-Campo Imperatore, Castel Di Sangro-Aremogna, ...).

- Campionato regionale di Cicloturismo della FCI. Per tale impegnativa manifestazione è stata richiesta la fattiva collaborazione dell’AVIS Vasto, con la quale si rinnova comunque l’impegno a sostenere e pubblicizzare la buona pratica della donazione di sangue.

- Partecipazione di gruppo al Raduno nazionale di Cicloturismo ad Assisi

- Vasto In Bici (seconda edizione): Pedalata urbana di gruppo tra le vie della nostra citta.

- Partecipazione volontaria dei soci a varie Gran Fondo regionali e nazionali (Termoli, Pescara, Filottrano, Cesenatico, Dolomiti, Tollo, Roma, ...)

- Cicloraduno socialedi fine anno, in andatura turistica e con successivo momento conviviale di aggregrazione anche per le famiglie dei soci.

- Progetto mobilità salutare e sostenibile (seconda edizione). Da proporre ad un’altra scuola primaria della nostra città per stimolare le nuove generazioni a stili di vita attiva ed in particoare all’uso delle bicicletta.

- Stampa di un opuscolo dedicato alla illustrazione territoriale, viaria, altimetrica e tecnica di alcuni percorsi ciclistici del vastese (bici da strada e/o MTB). Tali dati permetterebbero senza dubbio ai tanti turisti “attivi” che scelgono la nostra città come sede delle loro vacanze di pedalare con maggior consapevolezza, sia lungo la costa adriatica che sulle belle colline dell’alto vastese. Naturalmente si spera e si conta nell’interesse e nell’aiuto attivo degli albergatori e/o altri imprenditori turistici di Vasto.