Gissi, branco di cinghiali alle porte del paese alla ricerca di cibo

Ben tredici cinghiali alla ricerca di cibo alle porte di Gissi. L'ennesimo avvistamento è avvenuto ieri sera sulla Provinciale che dalla fondovalle Sinello porta in paese.

Il branco composto soprattutto da giovani esemplari scende da una scarpata e invade la carreggiata – come è possibile vedere nel video inviato alla nostra redazione – in prossimità di una curva e da quanto si apprende è solito transitare in quella zona.