Torna alla vittoria il Fresa, lo Scerni dilaga: 5 a 0. Ko per Real Casale e Trigno Celenza

Dilaga lo Scerni in trasferta contro l'ultima in classifica, l'Atletico Francavilla. I rossoblù si impongono per 5 a 0 grazie alle reti di Monachetti, Scafetta, Ferrante e Pomponio; il tabellino è completato da un'autorete dell'Atletico.

Tornano alla vittoria i biancorossi di Fresa. In casa contro il quotato Paglieta la formazione di mister Marcello riesce a prendersi tre punti che mancavano da tempo. L'avvio non è stato dei migliori con gli ospiti in vantaggio dopo un paio di minuti con Di Florio, ma ci pensano poi Madonna al 20'pt e Zara al 15'st a firmare il sorpasso che consente ai padroni di casa di raggiungere il Roccaspinalveti a 26.

ll Trigno Celenza dopo due ottimi risultati utili consecutivi, perde fuori casa contro il Palena per 4 a 0. Le reti sono state messe a segno tutte nel primo tempo da Di Falco (doppietta), Di Marino e Ferrara. Stesso passivo per il Real Casale oggi affrontava una trasferta proibitiva contro la prima della classe, la Virtus Ortona.

Nei piani alti un Athletic Lanciano rimaneggiato per le squalifiche perde a Rapino 3 a 0, mentre l'Atessa Mario Tano è ormai in corsa per i primissimi posti: altra dilagante vittoria oggi, 7 a 0 ai danni del Pretoro.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Rapino - Athletic Lanciano 3-0

Tollese - Casalincontrada 1-1

Fresa - Paglieta 2-1

Atessa Mario Tano - Pretoro 7-0

Virtus Ortona - Real Casale 4-0

Palombaro - S. Vito 2-0

Atletico Francavilla - Scerni 0-5

Palena - Trigno Celenza 4-0

Riposa Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 40

Athletic Lanciano 36

Atessa Mario Tano 35

Paglieta 34

Palena 34

Tollese 33

Rapino 28

Pretoro 27*

Roccaspinalveti 26*

Fresa 26

Scerni 25

Casalincontrada 22

Palombaro 19

S. Vito 17

Trigno Celenza 10

Real Casale 8

Atletico Francavilla 6

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Trigno Celenza - Atessa Mario Tano

Real Casale - Athletic Lanciano

S. Vito - Fresa

Scerni - Palena

Virtus Ortona - Palombaro

Pretoro - Rapino

Casalincontrada - Roccaspinalveti

Paglieta - Tollese

Riposa Atletico Francavilla