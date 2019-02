La Vastese all’Aragona acciuffa il pareggio in extremis

Partita dai continui capovolgimenti quella andata in scena oggi all'Aragona tra Vastese e Santarcangelo. Alla fine, con un gol di Fiore, i biancorossi conquistano un pareggio che evita la beffa. In una sfida preziosa per il cammino verso la tranquilla salvezza la Vastese passa in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo grazie al rigore trasformato da Leonetti. Poi, a un soffio dalla fine del primo tempo, Gabrielli sfrutta bene un corner e, di testa, mette a segno l'1-1. Nella ripresa il Santarcangelo passa in vantaggio al 12' con Pescatore che, con un preciso diagonale, batte Selva. Il portiere della Vastese è poi bravo ad evitare che gli ospiti possano incrementare il punteggio. Nel finale la squadra di Montani spinge forte alla ricerca del gol e, quando tutto sembra ormai perso, ci pensa Nicola Fiore, entrato nel secondo tempo, a mettere in rete il pallone del pareggio.

La Vastese conquista un punto ma resta ancora nella zona 'calda' della classifica. Domenica ci sarà una cruciale trasferta a Forlì, sarà importante tornare al successo per invertire la rotta non positiva dell'ultimo periodo.

Vastese – Santarcangelo 2-2

(30’ Leonetti [r], 45’ Gabrielli, 12’st Pescatore, 50’st Fiore)

Vastese: Selva, De Meio, Mataloni (24’st Di Giacomo), Capellupo, Sbardella, Del Duca, Kone, Stivaletta, Shiba, Russo (10’ st Fiore), Leonetti. Panchina: Patania, Iarocci, Cesarano, Palestini, Palumbo, Conti, Cicerello. Allenatore: Montani

Santarcangelo: Battistini, Bencivenga (43’pt Gabrielli), Fabbri, Dhamo, Corvino, Bondioli, Fuchi (12’st Pescatore), Pigozzi (26’st Peroni), Falomi (26’st Guidi), Moroni (38’st Guglielmi), Bernardi. Panchina: Forti, Gabrielli, Nasini, Cingolani. Allenatore: Abbondanza

Arbitro: Simone Pistarelli di Fermo (Gambino di Nocera Inferiore e Caputo di Benevento)

Ammoniti: Corvino, Guidi Capellupo

La 24ª giornata

RC Cesena - Sangiustese 1-1

Castelfidardo - Matelica 0-2

Campobasso - Jesina 1-1

Isernia - Savignanese 1-1

Montegiorgio - Forlì 1-0

Olympia Agnonese - Sammaurese 1-1

Pineto - Recanatese 1-3

Giulianova - Francavilla 1-4

SN Notaresco - Avezzano 1-4

Vastese - Santarcangelo 2-2



La classifica: 54 RC Cesena; 46 Matelica; 40 SN Notaresco; 39 Sangiustese; 38 Recanatese; 37 Francavilla:35 Montegiorgio; 34 Pineto; 32 Sammaurese; 30 Savignanese; 29 Giulianova; 28 Campobasso; 27 Vastese; 25 Jesina; 24 Avezzano; 23 Forlì, Isernia; 22 Santarcangelo; 20 Olympia Agnonese; 14 Castelfidardo.