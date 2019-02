Il 30 gennaio sarà presentato il progetto di ristrutturazione della chiesa di San Nicola

Sarà presentato mercoledì 30 gennaio (18.30, auditorium Paolo VI) da don Beniamino Di Renzo il progetto di ristrutturazione della Chiesa di San Nicola di San Salvo.

L'edificio di culto è stato al centro della discussione dopo che il precedente parroco, don Michele Carlucci, due anni fa, espresse la volontà di realizzare una nuova chiesa per la parrocchia di San Nicola. Seguì la chiusura della struttura dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e la riapertura nel settembre 2017 dopo mesi di botta e risposta tra parroco e fedeli con anche una manifestazione nell'omonima piazza.

"Sarà un momento di gioia e festa – commentano dalla parrocchia – per tutta la città perche' le Chiese sono un patrimonio comune della intera comunità civile, un patrimonio storico, culturale e affettivo del luogo dove sorgono e dove accolgono il passare del tempo e della vita di chi vi abita; per questo presenzierà l'evento insiema al parroco don Beniamo il sindaco Tiziana Magnacca per sottolineare la vicinanza dell'amministrazione comunale a questo importante momento della storia della nostra comunità".