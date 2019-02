Forza Italia, Annamaria Antenucci coordinatrice di Azzurro donna

Entusiasmo, passione e voglia di fare. Annamaria Antenucci è tutto questo unito ad una notevole disponibilità di tempo, elemento essenziale all’interno del direttivo cittadino di Forza Italia. Da oggi Annamaria è anche coordinatrice cittadina di Forza Italia Azzurro donna”. Lo annuncia in una nota il direttivo di Vasto del partito di Silvio Berlusconi.

"Il riconoscimento è contenuto in documento ufficiale firmato dal coordinatore regionale di FI, senatore Nazario Pagano. Si completa in tal modo il quadro dei coordinatori cittadini nella organizzazione interna di FI ovvero Forza Italia Seniores (coordinatore cittadino Giovanni Uselli) e Forza Italia Giovani per la libertà (coordinatrice cittadina Veronica Ventrella).

Annamaria Antenucci, berlusconiana e forzista da sempre, continuerà a far parte del direttivo cittadino come responsabile interna di Forza Italia Azzurro Donna, così come lo sono gli altri coordinatori cittadini nei rispettivi ruoli.

Il direttivo politico cittadino di Forza Italia, unitamente a tutti gli altri numerosi amici facenti parte del gruppo, esprime grande soddisfazione per questo riconoscimento, frutto di impegno fedele e leale verso Forza Italia".

“Ringrazio - commenta Annamaria Antenucci - il direttivo cittadino di Forza Italia che, all’unanimità, mi ha proposta per questo incarico, a cominciare dal coordinatore Massimiliano Zocaro e i dirigenti regionali e provinciali di FI che hanno assecondato questa proposta che mi rende orgogliosa e ancora più motivata per un sempre maggiore impegno verso il mondo femminile, con particolare attenzione e cura ai problemi legati alla violenza, ai maltrattamenti e al femminicidio”.