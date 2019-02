Colpaccio del Vasto United a Gissi, la Pro Vasto incontenibile (11 a 1) sale al secondo posto

Con il big match rinviato per neve, è il Vasto United a fare il colpaccio battendo in trasferta nientemeno che la capolista Gissi. I biancorossi si impongono 2 a 1 con due splendidi calci di punizione di Gianmarco Bozzelli; per i locali è andato a segno il solito Suriano. I vastesi di mister Di Giulio in attesa dei recuperi salgono al terzo posto a quota 30, a due punti dai gissani che hanno un partita in meno.

Torrebruna - Real Cupello, sfida di cartello, non si è giocata per neve. I granata in questo 2019 non sono ancora riusciti a scendere in campo, salgono a 3 le partite che devono da recuperare.

La capolista sente il fiato sul collo della Pro Vasto che si rifà viva alla grande. Nel match iniziato alle 18 sbanca contro il Real San Giacomo: finisce 11 a 1. Il bomber Pianese ne mette a segno 4, El Outtab e Necid 2 a testa e, infine, Simone Carlucci, Marco Antonino e Domenico Natarelli. Per il Real falcidiato dalle assenze in rete Abrescia. L'arbitro ha fischiato anzitempo la fine della partita perché il Real è rimasto con 7 persone in campo. Giovedì si saprà se sarà omologato l'11 a 1 o si opterà per il 3 a 0 a tavolino.

Sale il Montazzoli che torna in campo alla grande dopo la disavventura di sabato scorso. Sul campo di Villa Santa Maria (quello di casa era indisponibile per neve) contro il Carpineto Guilmi, si impongono per 5 a 0 con una tripletta di Manuel Carapello e le reti di Alessio Di Francesco e Andrea Novello.

Gli Aquilotti impattano fuori casa contro il Furci per 2 a 2 in una partita dai numerosi cartellini rossi e gialli. Bomber Micle ha segnato una doppietta per i padroni di casa, gli ospiti invece hanno trovato la via del gol con Tozzi e un contestato rigore trasformato da Tracchia. Tra le fila dei sansalvesi sono stati espulsi Tumini e il portiere Roberti, tra i furcesi alcuni dirigenti e l'allenatore Pardi (proteste).

L'Atletico Vasto vince 3 a 0 in casa contro il Montalfano grazie alle reti di Muscariello, Budano e Marrollo e sale a quota 21 con un gara da recuperare.

Infine, è terminata 1 a 1 la partita tra Lupi Marini e Audax Palmoli. La formazione di Torino di Sangro trova così il secondo punto del proprio campionato. L'Audax è andata in vantaggio con Graziano De Santis su calcio di rigore contestato dai locali che nel primo tempo colpiscono un legno. Il pareggio arriva nella seconda frazione di gioco con la rete di Giuseppe Iezzi.

In classifica marcatori Pianese sale a quota 16 (sempre a seconda del risultato omologato), Micle (Furci) a 13, mentre Suriano (Gissi) con la rete di oggi aggancia Griguoli (Montalfano) a 11.

LA 16ª GIORNATA

Lupi Marini - Audax Palmoli 1-1

Montazzoli - Carpineto Guilmi 5-0

Aquilotti San Salvo - Furci 2-2

Atletico Vasto - Montalfano 3-0

Torrebruna - Real Cupello rinv.

Pro Vasto - Real San Giacomo 11-1

Gissi - Vasto United 1-2

Riposa New Robur

LA CLASSIFICA

Gissi 32*

Vasto United 30

Torrebruna 28***

Real Cupello 28*

Pro Vasto 28

Montazzoli 24*

Aquilotti San Salvo 24**

New Robur 23

Furci 22*

Atletico Vasto 21*

Audax Palmoli 17*

Montalfano 12*

Real San Giacomo 7

Lupi Marini 2

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Real San Giacomo - Aquilotti San Salvo

Carpineto Guilmi - Atletico Vasto

Furci - Lupi Marini

New Robur - Montazzoli

Montalfano - Pro Vasto

Vasto United - Torrebruna

Audax Palmoli - Gissi

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA MARCATORI

Francesco Pianese 16, Pro Vasto

Adrian Micle 13, Furci

Paolo Griguoli 11, Montalfano

Emanuele Suriano 11, Gissi

Davide Magnacca 10, New Robur

Dario Lella 9, Torrebruna

Mirko Piccinini 9, Vasto United

Manuel Carapello 9, Montazzoli

Kevin Antenucci 8, Real Cupello

Danilo Muscariello 8, Atletico Vasto

Renzo Caldarone 7, Audax Palmoli

Andrea Budano 7, Atletico Vasto

Davide Di Ninni 6, Vasto United

Gaetano Santamaria 6, Audax Palmoli

Fabrizio Cordisco 6, Montalfano

Andrea Novello 6, Montazzoli

Giuseppe Tracchia 6, Aquilotti

Christian Di Laudo 5, Vasto United

Basso Colonna 5, New Robur/Real Cupello

Davide D’Adamo 5, Pro Vasto

Pierfrancesco De Rosa 5, Aquilotti

El Ouattab 5, Pro Vasto

Vincenzo Fitti 4, Gissi

Matteo Argentieri 4, Aquilotti

Davide Pasciullo 4, Torrebruna

Alessio Pelliccia 4, Torrebruna

Nazario Femminilli 4, Torrebruna

Bamba Kane 4, Atletico Vasto

Alex Marzocchetti 4, Real Cupello

Lorenzo Napolitano 4, Pro Vasto

Lodovico Orunesu 4, Real San Giacomo

Nicola La Fratta 4, New Robur

Alessio Di Francesco 4, Montazzoli

Michele Massari 3, Atletico Vasto

Gabriel Lima 3, Real San Giacomo

Daniel Scardigno 3, Real Cupello

Loris Tracchia 3, Carpineto Guilmi

Giuseppe D’Adamo 3, Montalfano

Mario Marianacci 3, Torrebruna

Matteo Ritrivi 3, Torrebruna

Dario Ferrara 3, Audax Palmoli

Marco Raspa 3, Pro Vasto

Francesco Riccioni 3, Audax Palmoli

Michele Marchesani 3, Pro Vasto

Gianmarco Bozzelli 3, Vasto United

Domenico Natarelli 3, Pro Vasto

Alex Di Laudo 2, Montalfano

Andrea Carlucci 2, Pro Vasto

Luigi Tana 2, Real Cupello

Angelo Bernardone 2, Lupi Marini

Valerio Di Paolo 2, Montazzoli

Adrian Sultan 2, Gissi

Guido Ferrante 2, Aquilotti

Gaetano Bologna 2, Real Cupello

Alessio Mincone 2, Real San Giacomo

Nicola Ciappa 2, Atletico Vasto

Maurizio Marcello 2, Real Cupello

Carlo Bolognese 2, Audax Palmoli

Giovanni Salvatore 2, Torrebruna

Giuseppe Frasca 2, Vasto United

Andrea Franchella 2, Furci

Nicola Argentieri 2, Furci

Niko Di Croce 2, Carpineto Guilmi

Fabio Appezzato 2, Montazzoli

Ercole Perrucci 2, Montazzoli

Angelo Bassano 2, Real Cupello

Necid 2, Pro Vasto

Francesco Abrescia 2, Real San Giacomo

Alessandro Porfilio 1, Montazzoli

Fabrizio Angelozzi 1, Montazzoli

Simone Priolo 1, Pro Vasto

Manuel De Fenza 1, Atletico Vasto

Mattia Di Paolo 1, Carpineto Guilmi

Gabriele Di Falcio 1, Audax Palmoli

Denny Menna 1, Aquilotti

Davide Bozza 1, Aquilotti

Dell’Oso 1, Real San Giacomo

William Stanisci 1, Aquilotti

Iocco 1, Real San Giacomo

David D’Ascenzo 1, Real San Giacomo

Luciano Ranalli 1, Lupi Marini

Maurizio Tumini 1, Aquilotti

Giorgio Finamore 1, Pro Vasto

Rocco Colombaro 1, Montalfano/Aquilotti

Enzo Di Domenica 1, New Robur

Francesco Bellisario 1, New Robur

Marco Caruso 1, New Robur

Sandro Colella 1, Torrebruna

Anthony Iacovone 1, New Robur

Yuri Romilio 1, Vasto United

Stefano Cianciosi 1, Furci

Cristian D’Ippolito 1, New Robur

Giuseppe De Cinque 1, Aquilotti

Enrico Colonna 1, Carpineto Guilmi

Nicola Colamarino 1, Furci

Tiziano Turdò 1, Audax Palmoli

Alessio Morrone 1, Aquilotti

Mario D’Ascanio 1, Pro Vasto

Sekou Sacko 1, Gissi

Matteo D’Amico 1, Gissi

Alessandro Di Chiacchio 1, Vasto United

Massimiliano Sacchetta 1, Montalfano

Angelo Marino 1, Atletico Vasto

Marco Manzi 1, Gissi

Simone Piras 1, Pro Vasto

Tondodimamma 1, Real San Giacomo

Agostino Franchella 1, Gissi

Gianni Micelli 1, Torrebruna

Duilio Di Paolo 1, Carpineto Guilmi

Paul Berko 1, Furci

Idriss Antenucci 1, Real Cupello

Luca Piccoli 1, Aquilotti

Mirko Palazzo 1, Real Cupello

Franco Pascucci 1, Audax Palmoli

Giuseppe Mazzetti 1, Montalfano

Domenico Lapenna 1, Gissi

Abdul Doan 1, Vasto United

Loris Di Fonzo 1, Real San Giacomo

Salvatore Surace 1, Atletico Vasto

Simone D’Alberto 1, Montalfano

Andrea Malatesta 1, Montalfano

Daniele Zocaro 1, Carpineto Guilmi

Dante Berardi 1, Carpineto Guilmi

Ernesto Di Martino 1, Vasto United

Giulio Di Viesti 1, Vasto United

Luigi Chiavaro 1, New Robur

Thiago Da Silva 1, Atletico Vasto

Carmine Bevilacqua 1, Atletico Vasto

Mario Ranalli 1, Real San Giacomo

Simone Carlucci 1, Pro Vasto

Marco Antonino 1, Pro Vasto

Roberto Tozzi 1, Aquilotti

Riccardo Marrollo 1, Atletico Vasto

Graziano De Santis 1, Audax Palmoli

Giuseppe Iezzi 1, Lupi Marini