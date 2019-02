Al via l’addestramento per le unità cinofile della protezione civile di Vasto

E' iniziato questa mattina, al Centro Cinofilo Aquatic Emotions di Loreto Aprutino (Pe), il percorso di addestramento per le unità cinofile della protezione civile di Vasto. Tre cuccioli di pastore tedesco, Pato, Zeus e Rex, insieme ai loro conduttori, hanno partecipato alla fase preaddestrativa tenuta da Armando Rucci, docente nazionale federale F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

Il corso permetterà di addestrare e abilitare le unità cinofile per la ricerca in superficie di persone scomparse. "Ringraziamo Armando Rucci, nostro concittadino e professionista noto a livello nazionale - commentano gli uomini della protezione civile di Vasto - per l'entusiasmo e la sua professionalità".