Una pietra d’inciampo al Polo liceale Mattioli per ricordare le vittime della Shoah

Ricordare. Una semplice parola con una grande responsabilità per tutti: far sì che certi eventi non si ripetano mai più. Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e il Polo Liceale “R. Mattioli” di Vasto adempie a questa commemorazione con un momento particolare.

L’Istituto, infatti, è stato individuato tra le 100 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale dal Miur, in collaborazione con l'agenzia di stampa Dire-Diregiovani e dall'Istituto di Ortofonologia, come luogo depositario di memoria.

E’ con grande onore che domenica 27 gennaio, alle ore 16.30, verrà accolta una pietra d’inciampo nel cortile della scuola. Si tratta di una targa in ottone che verrà posta a testimonianza delle vittime del nazifascismo, per depositare una memoria diffusa e duratura dei cittadini deportati nei campi di sterminio.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Grazia Angelini, sottolinea l'importanza del passato e della memoria storica come valore educativo per le nuove generazioni. Alla cerimonia presenzierà il Sindaco della Città del Vasto, Francesco Menna. Un momento musicale del Liceo Musicale “R. Mattioli” darà risalto all’importanza dell'evento. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Lorenzo De Cinque

Mattioli's Chronicles - Scuolalocale