Polizia riscontra irregolarità, licenza sospesa per 15 giorni ad una sala slot

Licenza sospesa per 15 giorni alla sala giochi in via Silone a Vasto. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Chieti, Ruggiero Borzacchiello, secondo l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza ed eseguito questa mattina, "a seguito di irregolarità riscontrate nel corso di alcuni controlli, da personale della Divisione P.A.S. (Polizia Amministrativa e Sociale), diretta dal Dr. Pasquale Sorgonà, e del Commissariato di Vasto, diretto dal dr. Fabio Capaldo".

In questo ultimo periodo la questura e i commissariati della provincia di Chieti hanno intensificato i controlli sulle sale slot, "finalizzata alla verifici del rispetto della normativa che disciplina la materia del gioco, in particolare le videolottery (VLT)".

Il locale vastese, "che oggi è stato chiuso, non era in regola con le norme relative alla sorveglianza volta ad impedire l’ingresso di minori ed aveva anche violato le disposizioni riportate sulla tabella dei giochi proibiti, nonché quelle che prevedono gli orari di esercizio e di chiusura. Non da ultimo, dai vari controlli effettuati, - segnala la nota della questura - il locale risultava frequentato anche da diversi pregiudicati".