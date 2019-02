Le arance che sostengono la ricerca sul cancro: a Vasto in azione i volontari Airc

Da questa mattina sono già tanti i vastesi che hanno risposto "presente" all'invito dell'Airc per la campagna delle "Arance della Salute". I volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro hanno allestito il loro stand nel supermercato Tigre di via dei Conti Ricci - così come hanno fatto oltre 20mila volontari in 3mila località italiane - proponendo il tradizionale sacchetto di arance. Con una donazione di dieci euro si portano a casa le arance italiane ma, soprattutto, si contribuisce a sostenere la preziosa attività dei ricercatori. Saranno lì per tutta la giornata, illustrando ai cittadini le finalità della campagna che, ogni anno, l'Airc propone a gennaio. C'è anche un pizzico di curiosità nell'osservare, sui manifesti e su tutti i sacchetti, il volto di Davide Petrella, giovane vastese scelto quest'anno dall'Airc come testimonial nazionale della campagna [LEGGI].

LE PIAZZE DOVE CI SONO LE ARANCE DELLA SALUTE [CLICCA QUI]

È Francesco Iannucci, volontario Airc, a raccontarci come sta andando la campagna che vede il coinvolgimento di un numero crescente di volontari.