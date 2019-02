Inaugurata la nuova biblioteca dell’Iis "Mattei" di Vasto

È stato Luigi Di Giosaffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, ad inaugurare stamattina la nuova biblioteca dell’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto, un luogo che abbina tradizione e tecnologia, realizzato grazie ad un finanziamento Miur ottenuto a seguito della partecipazione al bando “Biblioteche scolastiche innovative”.

Nell’occasione Di Giosafatte, già professore incaricato di Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara e attualmente professore a contratto di Strategie, leadership e risorse umane al corso di Laurea in Economia della medesima Università, ha presentato il suo ultimo libro “Dalle ore lavoro alle ore valore” (Rubbettino Editore).

L’opera, scritta “a quattro mani” con Claudio Bonasia (anche lui sabato sarà ospite del “Mattei”), da oltre 40 anni nell’area Risorse umane con esperienze manageriali, di consulenza e associative, nonché docente universitario per circa 10 anni a Pescara e a Teramo, affronta e illustra le nuove idee sul lavoro che cambia, con la giusta attenzione su cosa fare e, soprattutto, come fare per affrontare le nuove sfide lavorative, con cui occorre necessariamente fare i conti.

La nuova biblioteca dell’IIS “E. Mattei”, che è dotata di arredi ergonomici e offre anche la possibilità di accedere al servizio di “digital lending”, sarà intitolata a Christina Georgina Rossetti, la poetessa inglese figlia del poeta vastese esule a Londra Gabriele Rossetti.

Paola Cerella