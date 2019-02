Ida Gabriela Di Biaggio sarà protagonista al congresso regionale dei cuochi abruzzesi

Ci sarà anche Ida Gabriela Di Biaggio, giovane e talentuosa artigiana gelatiera, tra i protagonisti della 5ª edizione del Meet in Cucina Abruzzo, congresso regionale dei cuochi abruzzesi, che si svolgerà lunedì 28 gennaio 2019, dalle 9,30 alle 18,30 – nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti. Ida Di Biaggio, titolare della gelateria Novecento di Pescara, curerà l'approfondimento tecnico dedicato al gelato gourmet e presenterà la nuova macchina mantecatrice "Princesa".

"Meet in Cucina – spiega l'organizzatore Massimo Di Cintio – è la fotografia dello stato dell’arte della cucina regionale che si racconta attraverso le idee, le parole e i gesti di cuochi già affermati e cuochi in rampa di lancio, che nei mesi precedenti l’evento lavorano sui prodotti ideando ed elaborando nuove e vecchie ricette e che si ritrovano insieme sul palco a beneficio dei colleghi in platea: tutti insieme, gli unni e gli altri consente con l’unico obiettivo di disegnare il futuro agroalimentare della regione”.

L’evento si sviluppa in due aree: l’Area Congresso e l’Area Espositori. L’Area Congresso ospiterà il palco per l’intervento dei cuochi relatori per esporre, davanti alla platea, una relazione di circa 40 minuti su progetti da loro sviluppati con utilizzo di particolari tecniche o di particolari tipologie di materie prime. Almeno una delle preparazioni sarà focalizzata sull’utilizzo di uno o più prodotti tipici del territorio regionale. Nell’Area Partner Espositori saranno invece disposte le postazioni di circa 30 tra aziende ed enti che affiancano l’iniziativa e che potranno incontrare il pubblico per far conoscere i propri prodotti, servizi e progetti, legati al mondo della ristorazione.

Sul palco saliranno dieci professionisti abruzzesi della ristorazione:

10,00 Mattia Spadone – La Bandiera (Civitella Casanova)

11,00 Franco Franciosi e Francesco D’Alessandro – Mammaròssa (Avezzano)

12,00 Niko Romito – Reale (Castel Di Sangro)

13,00 Sabatino Lattanzi e Frederik Lasso – Zunica 1880 (Civitella del Tronto)

14,00 Mauro Uliassi – Uliassi (Senigallia)

15,00 William Zonfa – Magione Papale (L’Aquila)

16,00 Danilo Cortellini – Ambasciata Italiana a Londra

17,00 Ida Di Biaggio – Gelateria – Cioccolateria Novecento (Pescara)

17,30 Vito Pastore – L’Antico Torchio (Loreto Aprutino)

18,15 Davide Pezzuto – D.One (Montepagano)

Ospite d'onore di Meet in Cucina Abruzzo 2019 sarà un caro amico dell’Abruzzo, da poco entrato nell’olimpo dei 10 migliori chef italiani con la terza stella Michelin – quel Mauro Uliassi chef e patron del ristorante Uliassi di Senigallia, che racconterà i momenti salienti della sua carriera e del suo Lab, il gruppo creativo che ogni anno – proprio in questo periodo – studia e sperimenta i nuovi piatti per il menu del ristorante. Non mancherà Niko Romito (Reale Casadonna***, Castel di Sangro) insieme a Mattia e Marcello Spadone (La Bandiera*, Civitella Casanova), Davide Pezzuto (D.One*, Montepagano di Roseto degli Abruzzi) e al ritorno dopo tre anni di William Zonfa (Magione Papale*, L’Aquila).

E poi un abruzzese “di ritorno”: si tratta di Danilo Cortellini, originario della provincia di Teramo e oggi chef dell’Ambasciata italiana a Londra dopo essersi formato nelle cucine del Domenico di Imola e di Perbellini a Isola Rizza (VR) prima di volare a Londra per lavorare prima come sous chef del Dolada, poi come chef de partie al ristorante Zafferano, intramezzato da uno stage con Alain Ducasse al Dorchester. Danilo Cortellini nel 2015 è stato anche tra i finalisti del Masterchef Professional trasmesso da BBC2.

Come di consueto Meet in Cucina ogni anno presenta un gruppo di cuochi che si sono messi in luce negli ultimi anni, e per l’edizione 2019 sono stati selezionati Vito Pastore (L’Antico Torchio del Castello Chiola, Loreto Aprutino) Sabatino Lattanzi con Frederik Lasso (Zunica 1880, Civitella del Tronto) e Franco Franciosi con Francesco D’Alessandro (Mammaròssa, Avezzano).