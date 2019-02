Ex stazione rifugio di malviventi, FdI: "Installare le telecamere e potenziare l’illuminazione"

Installare la videosorveglianza nell'area di risulta dell'ex stazione di Vasto Marina in cui, nei mesi scorsi, si sono appostati i malviventi che hanno compiuto due rapine nelle vicinanze.

Lo chiedono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani, in un'interrogazione rivolta al sindaco di Vasto, Francesco Menna, "per evitare - si legge in una nota di FdI - che la zona della ex stazione ferroviaria si trasformi in un covo per la criminalità che imperversa nella località rivierasca.

“Abbiamo chiesto al sindaco - spiega Prospero - se intenda inserire all’interno del sistema di videosorveglianza alcune telecamere nella zona di piazza Fiume, se intenda potenziare l’impianto di illuminazione, lacunoso e inefficiente, e se non reputi opportuno intensificare i controlli della Polizia Locale nella parte bassa della città”.

“Riteniamo che gli abitanti di Vasto Marina abbiano per dodici mesi all’anno gli stessi diritti degli altri vastesi, e quindi è necessario che l’amministrazione combatta il degrado e l’insicurezza di Piazza Fiume, anche alla luce degli atti criminosi che si sono ultimamente verificati in quell’area”, sottolinea Suriani, capogruppo consiliare del partito di cui è leader nazionale Giorgia Meloni.

FdI chiede all'amministrazione di centrosinistra "tempi d’azione certi per colmare le carenze e le insicurezze dell’area".