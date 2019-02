La scuola di via Ripalta si aggiudica la seconda edizione di "Presepi e quartieri"

L’aula consiliare ha ospitato martedì sera la premiazione della seconda edizione di Presepi e Quartieri organizzata dal Comune di San Salvo, che ha visto il coinvolgimento delle scuole pubbliche e private, associazioni e privati cittadini.

Ad aggiudicarsi il premio della giuria tecnica la Scuola primaria di via Ripalta, mentre il premio social per il lavoro più votato sull’apposita pagina Facebook è andato alla Scuola primaria di via Verdi.

“Ringrazio i dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo 1 e 2 Annarosa Costantini e Vincenzo Parente, l'assessore alla Cultura Maria Travaglini, le docenti e tutte le famiglie – ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca – che si sono lasciate coinvolgere nel progetto dei presepi di quartiere. Un momento di comunità per ribadire le radici comuni, le tradizioni che hanno fortificato il nostro stare insieme, e i valori della cristianità con i quali siamo stati cresciuti, nonché un momento di artistica creatività”.

La giuria tecnica era composta da Claudio Gaspari, Simone Colameo e Raffaele Mucilli.